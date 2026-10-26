В Австралии либералы Виктории пообещали запретить фразу «глобализировать интифаду», если победят на выборах в штате Виктория в ноябре. Лидер оппозиции Джесс Уилсон заявила, что ее партия планирует расширить нормы о подстрекательстве к насилию, включив в них эту формулировку.

Позиция оппозиции

Как сообщает ABC News Australia, Уилсон считает эту фразу подстрекательством к насилию против еврейской общины. По ее словам, ее скандируют участники пропалестинских протестов в Мельбурне.

Уилсон сказала радио 774 ABC Melbourne, что в случае избрания ее партия изменит законодательство, чтобы снизить напряженность. Она также заявила, что из-за протестов семьи и представители еврейской общины не хотят приезжать в центральный деловой район Мельбурна по выходным.

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Контекст в Квинсленде

Значение выражения «глобализировать интифаду» является предметом споров. Слово «интифада» на арабском означает «стряхивание» и использовалось применительно к двум периодам насильственных палестинских протестов против Израиля. Многие представители еврейской общины считают употребление этого термина проявлением ненависти и призывом к насилию.

Ранее в этом году либеральное правительство штата Квинсленд приняло закон, запрещающий выражения «глобализировать интифаду» и «от реки до моря», признав их антисемитскими. Группа пропалестинских протестующих оспорила закон в Высоком суде после того, как по нормам Квинсленда обвинения были предъявлены более чем 20 людям.

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