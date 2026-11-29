В Германии руководство Свободной демократической партии (FDP) смягчило собственные ограничения относительно голосований при поддержке партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Отныне представители FDP могут проводить свои инициативы при поддержке голосов AfD, однако договоренности или прямое сотрудничество с ней, как и прежде, не допускаются. О новом решении руководства партии сообщает Der Spiegel.

Новая позиция по голосованиям

Согласно новому постановлению, FDP будет определять свое поведение во время голосований исходя из сути конкретного вопроса, независимо от того, поддерживают ли его другие партии. Члены партии с выборными мандатами в целом свободны в своих решениях. Представитель FDP подтвердил сообщение Politico об этом решении.

В новой редакции документа AfD прямо не упоминается: вместо этого в нем в целом говорится об «экстремистских партиях». В то же время в постановлении отдельно сохранен запрет на договоренности и непосредственное взаимодействие с такими партиями.

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Предыдущее решение 2020 года

Предыдущее постановление FDP, принятое в феврале 2020 года, прямо предусматривало «барьер против правых» и отвергало сотрудничество с AfD или зависимость от ее голосов на всех уровнях. Оно было принято после выборов в Тюрингии, где политика FDP Томаса Кеммериха избрали премьер-министром голосами AfD. После общенационального возмущения он подал в отставку через несколько дней.

Председатель FDP Вольфганг Кубики заявил Politico, что партии было необходимо приспособить свои решения к реальности. По его словам, обоснованные предложения должны реализовываться независимо от того, откуда поступили голоса. В июне генеральный секретарь FDP Мартин Хаген также заявлял, что партия не сотрудничает ни с левыми, ни с правыми радикальными силами, но не хочет зависеть от действий AfD во время голосований.

Сейчас FDP представлена в четырех земельных парламентах: Северном Рейне — Вестфалии, Гессене, Бремене и Шлезвиге-Гольштейне. AfD имеет 12 мест в парламенте Северного Рейна — Вестфалии, 25 — в Гессене и одно — в Бремене; в Шлезвиге-Гольштейне она не преодолела пятипроцентный барьер.

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