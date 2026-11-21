В США лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что после голосования за спикера коротко поговорил с республиканцем Джимом Джорданом, который должен возглавить меньшинство в палате. В то же время Джеффрис сказал, что до сих пор не общался с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Как сообщает The Hill, в интервью The New York Times Джеффрис заявил о готовности сотрудничать с республиканцами. По его словам, он и Джордан договорились встретиться позже, когда текущая ситуация уляжется, чтобы обсудить возможности для совместной работы.

Контакты с республиканцами

Джеффрис готовится занять должность спикера Палаты представителей после победы демократов на промежуточных выборах. Обе партии публично заявляли о готовности к сотрудничеству, однако демократ отметил, что пока не вел длительных разговоров с руководителями Республиканской партии.

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Также он сказал, что среди должностных лиц администрации Трампа чаще всего общался с государственным секретарем Марко Рубио и разговаривал с министром финансов США. Джеффрис критически высказывался о должностных лицах администрации, в частности ранее заявлял, что министру обороны Питу Хегсету следовало объявить импичмент.

Большинство демократов в палате

По данным издания, демократы получили не менее 257 мест в Палате представителей и девять мест в Сенате, а результаты в части округов еще не были объявлены. Джеффрис ожидает, что демократы будут иметь около 260 мест в нижней палате Конгресса.

Такое большинство позволяет демократам принимать законопроекты в Палате представителей без голосов республиканцев, хотя для вступления законов в силу им все равно необходима подпись президента. Трамп в телефонном интервью Fox News поздравил Джеффриса с получением должности и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с ним.

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