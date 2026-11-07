В Израиле лидер оппозиционной партии «Демократы» Яир Голан заявил о готовности сотрудничать с ультраортодоксальными партиями для формирования правительства, которое заменило бы премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом 8 ноября сообщило агентство Anadolu.

Условия партнерства

Голан отметил, что его партия стремится к партнерству с ультраортодоксальной общиной, известной как харедим, на основе взаимной ответственности. Среди условий он назвал призыв мужчин-харедим в армию, увеличение участия представителей общины на рынке труда и обеспечение всех детей в Израиле образованием, позволяющим зарабатывать на жизнь.

По словам политика, средний класс Израиля больше не может самостоятельно нести экономическое бремя и бремя безопасности. Голан также заявил, что уважает образ жизни харедим и ожидает такого же отношения к образу жизни других людей. Он подчеркнул, что предложение о сотрудничестве не является безусловным.

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Формирование правительства

Накануне лидер правой оппозиционной партии «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман отказался от возражений против участия ультраортодоксальных партий в будущем правительстве, но сохранил позицию против коалиции с участием арабских партий.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что поручит лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту сформировать следующее правительство. Во время консультаций фракции, представляющие 67 из 120 депутатов Кнессета, рекомендовали Айзенкота, тогда как Нетаньяху поддержали фракции с 46 депутатами. Партии, рекомендовавшие Айзенкота, имеют 48 мандатов, что на 13 меньше парламентского большинства.

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