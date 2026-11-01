В Израиле лидер левой партии «Демократы» Яир Голан начал переговоры с арабскими политическими силами о создании общего блока для участия в формировании будущего правительства. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на израильский «Канал 14».

Блок с 27 мандатами

По данным телеканала, Голан стремится договориться о сотрудничестве с Объединённым списком и партией РААМ. Эти две арабские силы имеют в общей сложности 19 мест в 120-местном Кнессете. Вместе с «Демократами» их блок мог бы рассчитывать на 27 мандатов.

Предполагается, что общий блок будет вести переговоры о вхождении в будущее правительство или о его поддержке извне. Как утверждает «Канал 14», Голан хочет избежать ситуации, при которой другие оппозиционные партии договорятся только с одной арабской силой, оставив другую вне переговоров.

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Реакция посла США

Посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью Newsmax заявил, что участие арабских политиков в будущей коалиции было бы тревожным. Он также обвинил часть арабских политиков в том, что они не осудили нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

В то же время лидер РААМ Мансур Аббас и глава Объединённого списка Юсеф Джабарин неоднократно осуждали это нападение. После парламентских выборов ни лагерь премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни его оппоненты не получили большинства в Кнессете. Одной из альтернатив соглашению с арабскими партиями RMF24 называет правительство национального единства с участием «Ликуда» и основных оппозиционных сил.

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