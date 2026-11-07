В Южной Африке лидер партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиус Малема заявил, что связывает снижение поддержки его политической силы на местных выборах 2026 года с сотрудничеством Африканского национального конгресса (ANC) и Демократического альянса (DA) в правительстве национального единства. Об этом сообщает Daily Maverick.

Малема отверг утверждения, что DA отобрал голоса у EFF. По его словам, избиратели сами выбрали Демократический альянс, поскольку ANC после национальных и провинциальных выборов 2024 года начал сотрудничать с этой партией в правительстве национального единства. Он сказал, что избиратели спрашивали, почему им не голосовать за DA, если ANC готов работать с партией и предоставлять ей должности в правительстве.

Падение общей поддержки

На местных выборах EFF получила 1,8 млн голосов, или 6,26% общенационального результата. На выборах 2021 года у партии было 2,4 млн голосов, или 10,31%. Малема назвал это сокращением на 612 326 голосов и признал, что EFF опустилась с третьего на четвертое место по уровню поддержки в стране.

В то же время он заявил, что партия не будет искать оправданий своим результатам. Малема также раскритиковал кандидатку DA на пост мэра Йоханнесбурга Хелен Зилле, обвинив ее во все большем хвастовстве. Он подчеркнул, что EFF не позволит запугать себя во время переговоров о коалициях.

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Рост числа выигранных округов

По словам Малемы, общее число избирательных округов, в которых победила EFF, выросло с 19 в 2021 году до 37. Из них 30 округов партия получила впервые, а еще семь сохранила.

Наибольший рост на уровне округов EFF зафиксировала в Северо-Западной провинции — с трех до десяти. В Мпумаланге, где в 2021 году у партии не было ни одной победы в округах, она получила семь. В Свободном государстве ее результат вырос с двух до четырех округов, а в Восточно-Капской провинции — с нуля до двух. В Гаутенге и Квазулу-Натале EFF увеличила представительство с одного до двух округов в каждой провинции.

Малема также отметил, что партия впервые получила советников, избранных в округах крупных городов: в двух округах Йоханнесбурга и по одному в Баффало-Сити и Мангаунге. В Полокване EFF сохранила четыре округа, полученные в 2021 году, и добавила еще один. По его словам, поддержка партии также выросла в 48 муниципалитетах.

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