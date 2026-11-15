В Южной Корее 34-летний Хан Вон Сок, занявший первое место на нынешнем квалификационном экзамене для налоговых бухгалтеров, добровольно явился в полицию и признался в списывании с помощью умных очков с искусственным интеллектом. Об этом он заявил в видео, опубликованном на YouTube-канале его адвоката Ли Дон Хо, сообщает Korea Herald.

Хан заявил, что подал в Столичное управление полиции Сеула письменное признание, в котором изложил все обстоятельства своих действий. Он также извинился за вред, причиненный его поступками. По словам мужчины, в марте он использовал тот же способ во время первого этапа экзамена на сертифицированного бухгалтера.

Необычно высокие результаты

В апреле Хан сообщал, что на первом этапе 63-го квалификационного экзамена набрал 397,5 балла из 400, правильно ответив на 159 из 160 тестовых вопросов. Он получил максимальные баллы по трем из четырех предметов: введению в налоговое право, введению в бухгалтерский учет и коммерческому праву. По государственным финансам его результат составил 97,5 балла.

Особое внимание участников привлек его максимальный результат по введению в налоговое право. Согласно статистике Службы развития человеческих ресурсов Кореи, средний балл 16 856 участников по этому предмету составил 30,18, а 74,21% набрали менее 40 баллов — минимального порога для сдачи предмета.

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Расследование после появления подозрений

Хан также занял первое место на письменном втором этапе экзамена, набрав в среднем 82,87 балла из 100 при проходном показателе 49,75. Его результаты и строгие временные ограничения экзамена вызвали подозрения у других кандидатов: на 80 вопросов по двум предметам в каждой сессии отводилось 80 минут.

Ранее Хан отрицал обвинения в списывании. После появления подозрений государственные органы и профессиональные объединения начали проверку обвинений. Премьер-министр Хан Сон Сук заявил о нулевой терпимости к списыванию на экзаменах, а Корейская ассоциация сертифицированных налоговых бухгалтеров обратилась в компетентные органы с просьбой провести расследование.

В этом году второй этап экзамена сдали 722 из 6 606 кандидатов, что составляет 10,92% участников.

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