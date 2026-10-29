В Исламабаде лидер партии «Джамиат Улема-е-Ислам — Фазл» (JUI-F) Фазлур Рехман обвинил федеральное правительство Пакистана в злоупотреблении Конституцией при введении губернаторского правления и чрезвычайного положения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Выступая в Национальной ассамблее, он заявил, что передача власти в провинции произошла «силой», а не через волеизъявление населения, сообщает Dawn.

11 октября федеральные власти ввели в Хайбер-Пахтунхве губернаторское правление и чрезвычайное положение. Правительство объяснило это якобы намеренным самоустранением властей провинции от борьбы с терроризмом. Решение было принято в соответствии со статьями 232 и 234 Конституции после того, как президент одобрил рекомендации федерального кабинета.

Призыв к Хартии демократии

Рехман заявил, что у него есть оговорки относительно правительства Хайбер-Пахтунхвы, однако он считает такой способ смены власти неприемлемым. По его мнению, для этого следует обратиться к гражданам. Политик также призвал создать новую Хартию демократии, которая, по его словам, должна была бы уберечь страну от неконституционных действий и возможного насилия.

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Лидер JUI-F сказал, что одновременное применение губернаторского правления и чрезвычайного положения в разных частях одной провинции может быть беспрецедентным. По-видимому, он имел в виду специальные чрезвычайные меры в 12 районах, которые контролирует совет.

Ответ правительства

Министр по парламентским делам Тарик Фазал Чаудхари ответил, что губернаторское правление в Хайбер-Пахтунхве будет действовать шесть месяцев, а чрезвычайное положение введено лишь в нескольких районах, пострадавших от терроризма. Он также заявил, что ситуация в Белуджистане отличается от ситуации в Хайбер-Пахтунхве.

Чаудхари обвинил главного министра Хайбер-Пахтунхвы Сохаила Африди, представителя партии PTI, в использовании ресурсов провинции для марша на Исламабад. Министр также утверждал, что Африди якобы защищал террористов. Рехман заявил, что его партия понесла значительные потери в борьбе с терроризмом, а ее вклад и жертвы обесцениваются.

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