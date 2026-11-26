Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал сосредоточиться на развертывании тактического ядерного оружия в различных сферах и для разных задач. Государственное агентство KCNA также сообщило о системном наращивании в стране мощностей по производству ядерных материалов.

Заявление во время инспекции

Ким Чен Ын заявил об этом во время инспекции объектов по производству ядерных материалов и исследований вооружений, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на KCNA. Агентство не назвало эти объекты и не раскрыло их местонахождение.

По данным KCNA, Ким заявил, что ядерный потенциал КНДР уже является реальностью, а статус страны как ядерной державы абсолютно необратим. По его словам, внешние заявления и призывы к денуклеаризации не изменят этот статус.

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Ядерный статус КНДР

Ким также назвал последние достижения в производстве ядерного оружия значительным успехом в реализации политики ядерных сил страны. Он заявил, что Пхеньян будет расценивать попытки отрицать ядерный статус КНДР как открытое объявление войны и не откажется от ядерного оружия, которое называет гарантией суверенитета и безопасности.

КНДР закрепила свой статус ядерной державы в конституции в 2023 году. С 2006 года страна провела шесть ядерных испытаний, последнее и наиболее мощное из которых состоялось в 2017 году. Министр обороны Южной Кореи в августе отмечал, что, по оценкам частных исследовательских организаций, КНДР может иметь от 80 до 120 ядерных боеголовок, однако официально подтвердить эту оценку невозможно.

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