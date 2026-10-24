Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал превратить армейские роты страны в элитные и самодостаточные боевые подразделения. Такое заявление он сделал в Пхеньяне во время двухдневной конференции командиров рот Корейской народной армии.

Конференция командиров рот

Встреча состоялась 22–23 октября. По данным государственного агентства KCNA, это была первая общеармейская конференция командиров рот после Девятого съезда правящей партии КНДР, прошедшего в феврале. О выступлении Ким Чен Ына сообщает NDTV World.

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Во время выступления Ким Чен Ын заявил, что каждая рота должна быть полностью подготовлена к достижению целей нового этапа военного строительства. Он также призвал создать сильнейшую армию и ускорить военную революцию в собственном стиле КНДР.

Курс на усиление вооруженных сил

На Девятом съезде правящей партии Ким Чен Ын выступал за укрепление обычных вооруженных сил. Тогда же он подтвердил намерение КНДР продолжать разработку ядерного оружия и ракет.

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