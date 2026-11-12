Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал строительство крупной военно-морской базы на восточном побережье страны и призвал завершить работы в срок, установленный Трудовой партией Кореи. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Требование завершить базу вовремя

Во время визита в среду Ким Чен Ын заслушал доклад командования о ходе работ. Его сопровождал заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.

По данным KCNA, лидер КНДР назвал строительство современной военно-морской базы ключевой задачей, связанной с безопасностью государства и защитой его морского суверенитета. Он также поручил как можно скорее создать командный центр военно-морских сил, центр военно-морской культуры, центр боевых возможностей флота и необходимую инфраструктуру.

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Жилье для перемещенных жителей

В тот же день Ким Чен Ын посетил новые жилые кварталы в уезде Тончхон провинции Канвон, где, по сообщению государственного агентства, продолжается строительство крупной военно-морской базы. Дома возвели чуть более чем за два месяца для жителей, которых строительство базы вынудило покинуть прежнее жилье. Ожидается, что они переедут в новые дома в ближайшее время.

Во время осмотра жилья Ким Чен Ын раскритиковал строительную отрасль за недостаточную инновационность и чрезмерно стилизованные проекты. Он призвал уделять больше внимания качеству жилья, а также материальному и культурному благосостоянию жителей, а не только видимому расширению застройки.

КНДР не раскрыла точное местоположение базы. Визит в уезд Тончхон вызвал предположения, что строительство может быть связано с портом Чанджон — либо с созданием новой базы, либо с расширением существующих военно-морских объектов.

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