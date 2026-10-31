В Дакке лидер Национальной гражданской партии (NCP) Нахид Ислам предостерег от возможного создания транзитного коридора для Индии через Бангладеш. На митинге 30 октября 2026 года он также призвал к справедливому продлению соглашения с Индией о распределении вод Ганга, срок действия которого истекает 12 декабря, сообщает The Hindu.

В митинге приняли участие сотни сторонников NCP. Его организовали главным образом с требованием отставки министра внутренних дел Салахуддина Ахмеда и министра энергетики, энергоресурсов и минеральных ресурсов Икбала Хассана Махмуда Туку из-за их предполагаемой неспособности обеспечить правопорядок и преодолеть дефицит газа и электроэнергии.

Заявления о транзитном коридоре

Ислам заявил, что правительство премьер-министра Тарика Рахмана якобы стремится содействовать созданию индийского коридора через Бангладеш. Эти заявления прозвучали после визита Рахмана в Японию 26–29 октября, во время которого стороны договорились повысить инициативу Bay of Bengal Industrial Growth Belt до нового формата стратегического сотрудничества.

Договоренности Бангладеш и Японии предусматривают укрепление транспортной связанности, подготовку к природным катастрофам и геополитическим рискам, развитие государственно-частного партнерства, а также сотрудничество ради мира и стабильности. Япония также финансирует через агентство JICA развитие глубоководного порта Матабарии на юго-востоке Бангладеш. Японские чиновники ранее описывали региональную модель связанности, которая должна была соединить северо-восточные штаты Индии с Бенгальским заливом и Юго-Восточной Азией через Бангладеш.

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Государственный министр иностранных дел Бангладеш Хумаюн Кабир заявил, что во время поездки премьера в Японию вопрос третьей страны не обсуждался. По его словам, переговоры были сосредоточены на экономическом партнерстве Дакки и Токио. Индия 28 октября также сообщила о намерении укреплять сотрудничество с Японией, в том числе в инициативах, касающихся ее северо-восточных штатов.

Соглашение о водах Ганга

Отдельно Ислам пригрозил новыми протестами, если соглашение о распределении вод Ганга не будет продлено на условиях, которые защитят долю Бангладеш. Подписанное 12 декабря 1996 года 30-летнее соглашение регулирует распределение вод реки у плотины Фаракка в индийском штате Западная Бенгалия в сухой сезон — с января по май.

Бангладеш добивается нового или пересмотренного долгосрочного соглашения с гарантийным положением о своей доле воды в сухой сезон. Индия заявляла, что вопросы распределения вод Ганга и других 54 общих рек обсуждаются в двусторонней Совместной комиссии по рекам, созданной в 1972 году. В сентябре представитель МИД Индии сообщал, что технические консультации по соглашению продолжаются.

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