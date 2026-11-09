В Исламабаде лидер оппозиции Сената Пакистана Аллама Раджа Насир Аббас призвал правительство не втягивать страну в конфликт в Йемене и сосредоточиться на посреднической роли. Он заявил, что отход от единогласной парламентской резолюции 2015 года нанесет ущерб национальным интересам Пакистана, сообщает Dawn.

Аббас выступил на конференции Shuhada-i-Muqawamat and Tajdeed-i-Ahd, организованной партией Majlis Wahdat-i-Muslimeen. Он напомнил, что парламент Пакистана в 2015 году единогласно постановил не участвовать в войне в Йемене и не направлять туда военных.

Посредничество вместо участия в конфликте

Оппозиционный политик поставил под сомнение основания для вовлечения Пакистана в конфликт и призвал правительство вывести страну из того, что он назвал опасной ситуацией. По его словам, Йемен предложил Пакистану посредническую роль. Аббас заявил, что написал премьер-министру о чувствительности этого вопроса, а также спрашивал министра иностранных дел, как Пакистан может одновременно быть стороной конфликта и выполнять функции посредника.

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Он призвал власти работать над прекращением огня, переговорами и региональным миром, а не вовлекать государство в войну против другой мусульманской страны. Аббас также осудил атаки на Йемен, заявив, что его население наказывают за поддержку палестинцев и выступления против действий Израиля.

Заявления о региональной безопасности

Во время выступления Аббас также осудил, по его словам, агрессию США и Израиля против Ирана. Он заявил, что атаки и убийство верховного лидера Ирана были направлены на запугивание иранского общества и принуждение его к капитуляции, однако эта стратегия, по его мнению, не сработала.

Политик утверждал, что планы США и Израиля по изменению регионального устройства, разделу стран и ликвидации движений сопротивления создают серьезную угрозу региональному миру. По его мнению, конфликт связан с будущим региона, палестинским вопросом и общими интересами мусульманского мира.

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