В Танзании лидер оппозиционной партии CHADEMA Тунду Лиссу начал голодовку. Как сообщает Daily Maverick, по данным партии, он отказывается от еды с понедельника после того, как его адвокатам не разрешили войти в тюрьму, где он содержится.

Причины голодовки

Представительница CHADEMA Бренда Рупия сообщила о начале голодовки в социальной сети X. Главный юридический советник партии Ругемелеза Ншала заявил журналистам, что Лиссу планировал протест из-за отсутствия конфиденциальности во время разговоров с защитниками. По его словам, это нарушает судебное решение.

Представительница Танзанийской тюремной службы Элизабет Мбези заявила, что служба вскоре предоставит обновленную информацию о Лиссу. Представитель правительства Герсон Мсигва не ответил на запрос о комментарии.

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Дело о государственной измене

Лиссу, занявшему второе место на президентских выборах 2020 года, в прошлом году предъявили обвинение в государственной измене. Прокуроры утверждают, что основанием стала речь, в которой он якобы призывал общественность к восстанию и срыву всеобщих выборов. Политик не признал вину, а его адвокат назвал дело политически мотивированным.

Избирательная комиссия Танзании не допустила CHADEMA к участию в выборах, поскольку партия не подписала кодекс поведения. Выборы сопровождались протестами и беспорядками. Правительственная комиссия по расследованию заявила, что насилие после голосования унесло не менее 518 жизней, возложив ответственность на протестующих. Суд должен объявить решение по делу Лиссу 6 ноября.

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