В ЮАР лидер PA Гейтон Маккензи заявил, что после местных выборов 4 ноября партия DA может зависеть от ANC в вопросе сохранения власти в нескольких муниципалитетах Западно-Капской провинции. Об этом он написал в серии постов в социальной сети X, сообщает TimesLIVE.

Изменение переговорных позиций

По словам Маккензи, переговорные позиции DA по вопросам коалиций ослабли, поскольку все больше партий демонстрируют готовность сотрудничать с ANC. Он сравнил ситуацию с переговорами о формировании правительства национального единства в 2024 году, когда EFF и партия MK исключали возможность сотрудничества с ANC, что, по его мнению, усиливало DA.

Теперь, утверждает Маккензи, риторика EFF и партии MK изменилась: они якобы готовы рассматривать участие в правительстве без DA и FF Plus. По его мнению, это существенно сокращает возможности DA влиять на будущие коалиционные договоренности.

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Прогноз по муниципалитетам

Маккензи также обвинил DA в отталкивании потенциальных партнеров из-за отношения к небольшим партиям во время избирательных кампаний. Он заявил, что ANC, напротив, воспринимают как более приемлемого партнера для коалиций.

Лидер PA прогнозирует, что DA может потерять большинство в Джордже, Салданья-Бей, Мацикаме, Стелленбосе, метрополии Кейптауна и Свеллендаме. Он считает, что в таком случае именно ANC сможет решить, помогать ли DA вернуться к власти в этих муниципалитетах.

Роль коалиций после голосования

Маккензи также сослался на критику DA со стороны генерального секретаря ANC Фикиле Мбалулы и премьер-министра Гаутенга Паньязы Лесуфи. Коалиционные договоренности могут определить, какие партии будут управлять муниципалитетами, где ни одна политическая сила не получит самостоятельного большинства.

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