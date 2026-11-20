В Израиле лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот заявил, что не намерен затягивать переговоры о создании нового правительства и планирует представить его состав Кнессету на утверждение. Бывшему военному руководителю поручили сформировать кабинет после октябрьских выборов, которые не дали явного большинства ни его блоку, ни исполняющему обязанности премьер-министра Биньямину Нетаньяху.

«Я не намерен позволить этому затянуться. Когда придет подходящее время, я представлю новое правительство Кнессету на утверждение, хорошее правительство, которое я возглавлю», — написал Айзенкот в X. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Разногласия в коалиционном блоке

Блок Айзенкота имеет 48 мест в Кнессете, тогда как для большинства необходим как минимум 61 голос. Его участники расходятся в подходах к формированию коалиции: обсуждаются договоренности с ультраортодоксальными партиями, списками арабского большинства или создание правительства национального единства вместе с Нетаньяху.

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По данным издания, Айзенкот допускает формирование правительства меньшинства при внешней поддержке 19 депутатов от арабских списков «Раам» и Объединенного списка. В то же время националист Авигдор Либерман, входящий в его блок, неоднократно отвергал такой вариант и выражал готовность сотрудничать с партиями ШАС и «Объединенный иудаизм Торы».

Возможное правительство меньшинства

Айзенкот заявил, что в случае провала переговоров о широком правительстве готов вынести на голосование Кнессета предложение о правительстве меньшинства для чрезвычайной ситуации. По его словам, тогда каждый депутат должен будет решить, позволить ли новому кабинету начать работу или допустить новые выборы при сохранении Нетаньяху на посту исполняющего обязанности премьера.

Он также заявил, что страна находится «в очень опасной ситуации», и сказал, что военные приоритеты переплелись с политическими интересами, а график военных операций — с политическим календарем. Члены израильской оппозиции подозревают, что Нетаньяху может начать новую военную операцию против Ирана, чтобы сорвать коалиционные переговоры и остаться у власти.

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