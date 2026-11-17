В Швеции лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон попросил спикера парламента Андреаса Норлена предоставить еще несколько дней перед голосованием по его кандидатуре на пост премьер-министра. Как сообщает The Local Sweden, политик хочет выяснить, является ли жизнеспособным предложенное социал-демократами решение по формированию правительства.

Переговоры вокруг правительства

Кристерссон встретился с Норленом, чтобы обсудить ход поручения по формированию следующего правительства Швеции. По его словам, Партии центра требовались дополнительные ответы, прежде чем выбирать между предложениями социал-демократов и Умеренной партии.

Лидер умеренных заявил, что, по его мнению, предложение социал-демократов зависит от их способности убедить Левую партию согласиться на правительство без ее представителей в составе кабинета министров. Центристы также хотели узнать, поддерживают ли все левые партии это предложение, продолжает ли Левая партия требовать участия в правительстве, а также одобряют ли Левая партия и Партия зеленых политическое содержание пакета.

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Решение спикера

Кристерссон заявил, что уважает необходимость Партии центра продолжить переговоры с левыми силами, чтобы она могла выбрать между двумя предложениями, которые потенциально могут быть поддержаны парламентом. По его словам, он попросил отложить голосование на несколько дней, чтобы центристы получили всю необходимую информацию для принятия решения.

Норлен созвал пресс-конференцию, на которой должен был объявить свое решение по этой просьбе.

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