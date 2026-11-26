Лидер самопровозглашенной Ливийской национальной армии Халифа Хафтар в среду впервые прибыл с официальным визитом в Анкару, Турция, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими высокопоставленными чиновниками. Хафтар, чьи силы контролируют восточное побережье Ливии, приехал вместе с делегацией, в которую вошел его сын Саддам Хафтар, сообщает France 24.

Переговоры в Анкаре

Турецкая президентская администрация не раскрыла деталей закрытых переговоров Эрдогана и Хафтара. Согласно опубликованным МИД Турции фотографиям, ранее Хафтар также встретился с министрами иностранных дел и энергетики, главой разведки и военным руководством страны.

Офис Хафтара заявил, что стороны обсудили последние региональные и международные события, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Там также сообщили об обсуждении усиления сотрудничества Ливии и Турции в нескольких сферах. Саддам Хафтар в публикации в Facebook назвал переговоры важным шагом для укрепления доверия и началом нового этапа в отношениях между Турцией и восточной частью Ливии.

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Изменение контактов между сторонами

Во время гражданской войны в Ливии Турция поддерживала признанное ООН правительство в Триполи, тогда как Хафтар контролировал восток страны. Анкара поставляла правительству в Триполи беспилотники, которые помогли отбить наступление сил Хафтара на столицу в 2019 году. С тех пор Турция расширяла контакты и с властями на востоке Ливии.

В октябре Турция принимала переговоры между представителями администрации Хафтара и соперничающего правительства в Триполи. В том же месяце парламент на востоке Ливии одобрил спорное соглашение о морских границах с Турцией, подписанное в 2019 году, которое критиковали ЕС и ряд государств Восточного Средиземноморья.

Атака возле Бенгази

Визит Хафтара состоялся через три дня после атаки на два российских судна возле Бенгази на востоке Ливии, ответственность за которую взяла Украина. Украина заявила, что корвет государства-агрессора Российской Федерации «Меркурий» взорвался и затонул в порту Бенгази, а сухогруз получил удар. Украинская сторона также утверждала, что Россия перевозила оружие. Правительство в Триполи запросило объяснения у Украины, тогда как восточные власти Ливии призвали к международному расследованию утверждений о присутствии украинских военных в стране.

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