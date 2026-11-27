Лидер Социал-демократической партии Румынии Сорин Гриндяну заявил, что предыдущее правительство во главе с Илие Боложаном оставило расходы и обязательства без достаточного финансирования на 47,6 млрд леев. Это почти 10 млрд евро, или около 2,5% валового внутреннего продукта страны.

Данные документа Минфина

Как сообщает Romania Insider, эти данные были озвучены в эфире Antena 3 CNN. Телеканал сослался на документ Министерства финансов, который, по его утверждению, оказался в распоряжении редакции. Проект детализированного исполнения бюджета датирован 24 ноября.

По данным Antena 3 CNN, в документе 47,6 млрд леев указаны как расходы и обязательства без достаточного финансирования. Из этой суммы 19,1 млрд леев обозначены как firm payments — именно такая формулировка приведена в документе.

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Риск для целевого дефицита

Гриндяну предупредил, что в таких условиях Румынии будет крайне сложно завершить год в пределах целевого показателя бюджетного дефицита. По его словам, выполнить этот показатель почти невозможно.

В материале также отмечается, что Социал-демократическая партия была старшим партнером в правительстве Боложана до мая 2026 года. Приведенные оценки являются заявлением политика и данными Antena 3 CNN, которая ссылается на документ Министерства финансов.

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