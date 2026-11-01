В Кении лидер Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьока упрекнул своих союзников за недостаточное противодействие политическому влиянию президента Уильяма Руто в регионе Укамбани. Он заявил, что сторонники президента активно ведут кампанию в округах Китуй, Мачакос и Макуэни, тогда как его соратники действуют разрозненно.

Во время церемонии благодарения и возвращения домой сенатора округа Мачакос Агнес Кавинду в Муа-Хиллз Мусьока призвал союзников объединить усилия. По его словам, это позволило бы ему сосредоточиться на работе в других частях страны в преддверии всеобщих выборов 2027 года, на которых он стремится получить президентскую номинацию объединенной оппозиции.

Разногласия среди союзников

Мусьока также выразил недовольство низким присутствием своих сторонников на недавнем открытии секретариата движения Linda Mwananchi в Найроби. Как сообщает Nation Kenya, ситуацию осложняют внутренние споры среди его союзников.

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В частности, у сенатора Кавинду напряженные отношения с губернатором округа Мачакос Вавиньей Ндети. Союзник губернатора, член исполнительного комитета округа по земельным вопросам Натаниэль Нганга, выдвинулся на партийную номинацию Wiper против Кавинду. На ту же номинацию претендуют бывший чиновник округа по вопросам здравоохранения Даниэль Юмбия и адвокат Мусьока Кала.

Влияние Руто в Мачакосе

Депутат парламента от Киломе Таддеус Нзамбия заявил, что Мачакос особенно ощущает политическое влияние Руто. Из восьми депутатов парламента от этого округа пятеро поддерживают президента. По словам Нзамбии, только Роберт Мбуи из Катиани и Стивен Муле из Матунгулу остаются союзниками Мусьоки, тогда как депутат от Мавоко Патрик Макау присоединился к движению Linda Mwananchi сенатора Найроби Эдвина Сифуны.

Внутренняя конкуренция также усилилась в округе Китуй, где за партийную номинацию Wiper для участия в выборах губернатора борются сенатор Энох Вамбуа, представительница Китуй в парламенте Ирен Касалу и депутат Макали Мулу. Ситуацию осложнило вступление в гонку бывшего губернатора Китуй Чарити Нгилу.

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