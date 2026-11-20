Лидеры форума АТЭС по итогам двухдневного саммита в китайском Шэньчжэне призвали укреплять региональную взаимосвязанность и сокращать институциональные барьеры для торговли и инвестиций. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных после 33-й встречи экономических лидеров форума, сообщает Anadolu Agency.

Китай принимал саммит под лозунгом «Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для общего процветания». Участники подчеркнули, что взаимосвязанность способствует перемещению товаров, услуг, капитала и людей в регионе. По их мнению, она также может поддержать более тесные экономические связи и долгосрочный рост открытого, динамичного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества.

Транспорт и цифровизация

В документе APEC Connectivity Blueprint лидеры призвали укреплять сети наземного, морского и воздушного транспорта. Они также подчеркнули необходимость обеспечить безопасное и эффективное морское, воздушное и мультимодальное сообщение для перемещения людей и грузов.

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Документ предусматривает усиление инноваций и цифровой трансформации транспортных систем. Среди направлений, которые предлагается изучить, — безопасные и защищенные автономные и беспилотные технологии. Участники также призвали сокращать институциональные барьеры, чтобы содействовать торговле, инвестициям и формированию более взаимосвязанной региональной экономики.

Экономическое сотрудничество

В заявлении 2026 APEC Leaders’ Shenzhen Outlook участники признали, что мир быстро меняется, а новые возможности появляются одновременно со сложными глобальными вызовами. Лидеры заявили о намерении поддерживать макроэкономическую стабильность, производительность, динамичность экономик и экономический рост на благо жителей региона.

Они также подтвердили приверженность Путраджайскому видению АТЭС до 2040 года и роли форума как главной площадки регионального экономического сотрудничества. Лидеры пообещали сделать АТЭС более современной, эффективной и действенной площадкой для развития идей. Основанный в 1989 году форум объединяет 21 экономику, включая Китай, США, Россию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Индонезию, Малайзию и Вьетнам.

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