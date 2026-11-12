В турецкой Анталье во второй и завершающий день встречи мировых лидеров в рамках климатического саммита COP31 должны обсудить меры по повышению устойчивости городов к изменению климата и расширению использования электроэнергии в зданиях и транспорте.

Финансирование городской инфраструктуры

Правительства, местные власти, бизнес и инвесторы должны рассмотреть финансирование энергоэффективных зданий, модернизации электросетей и мер по защите городов от экстремальных погодных явлений. В течение дня ожидаются новые объявления о финансировании и инвестициях, сообщает Anadolu Agency.

Электрификация является одним из приоритетов повестки председательства Турции на COP31. В городах это может предусматривать замену отопления на ископаемом топливе электрическими тепловыми насосами и переход на электробусы. Такие изменения могут сократить выбросы по мере увеличения доли чистых источников в электроэнергетике, а обновление сетей должно помочь покрыть растущий спрос на электроэнергию.

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Метан и бизнес-форум

Лидеры также должны обсудить сокращение выбросов метана и других парниковых газов, чтобы ограничить потепление в ближайшей перспективе. Ожидается, что они оценят выполнение предыдущих обязательств, объявят новые и рассмотрят механизмы их финансирования.

12 ноября открывается бизнес-форум COP31, посвященный роли частного сектора в финансировании и реализации проектов в чистой энергетике, городской инфраструктуре и адаптации к изменению климата. Конференция ООН проходит с 9 по 20 ноября: Турция председательствует на COP31, а Австралия возглавляет официальные переговоры по сокращению выбросов, адаптации и климатическому финансированию.

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