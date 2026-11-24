Президент Кипра Никос Христодулидис и лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман согласовали текст механизма совместного быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Договоренности были достигнуты во время личной встречи 24 ноября в буферной зоне Никосии, сообщает Cyprus Mail.

Пункты пропуска остались предметом обсуждения

В то же время стороны не договорились об открытии дополнительных пунктов пропуска между двумя частями острова. Ранее в этом месяце они согласовали одновременное открытие двух новых переходов.

В ООН заявили, что лидеры оценили прогресс в выполнении мер по укреплению доверия, согласованных на предыдущей встрече, в частности в отношении скорейшего открытия двух уже согласованных пунктов пропуска. Они также продолжили обсуждение других переходов и нерешенных вопросов.

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Образовательные и экологические инициативы

Лидеры также одобрили программу EduBites двухобщинного технического комитета по вопросам образования. Кроме того, они поддержали запуск совместного проекта технических комитетов по вопросам окружающей среды и образования Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future.

Стороны подтвердили договоренность подготовить план проведения религиозных служб по всему острову в течение первоначального шестимесячного периода с возможностью продления. Такая договоренность была впервые достигнута в мае.

Христодулидис и Эрхюрман также подтвердили готовность встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем как можно скорее. По данным издания, трехсторонняя встреча с участием двух лидеров и Гутерриша может состояться до конца месяца и, вероятнее всего, пройдет в Европе.

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