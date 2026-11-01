В Ливии председатель Президентского совета Мохаммед аль-Менфи и глава Высшего государственного совета Мохаммед Такала обсудили усилия по достижению национального политического урегулирования, которое должно открыть путь к выборам. Об этом со ссылкой на заявление Президентского совета сообщает Anadolu Agency.

Условия для политического процесса

Стороны рассмотрели политическую ситуацию и усилия по созданию условий для возобновления политического процесса. Встреча также касалась достижения всеобъемлющего национального урегулирования и движения к президентским и парламентским выборам.

Аль-Менфи и Такала подчеркнули необходимость защитить судебную систему, ее независимость и оградить ее от любого вмешательства или политического влияния. В заявлении Президентского совета судебную власть назвали конституционной опорой стабильности государства и гарантией верховенства права, прав и свобод.

Роль судебной системы

Лидеры также заявили о важности сохранения единства и независимости суверенных государственных институтов. Они призвали уважать определенные законом полномочия этих органов, чтобы избежать конкурирующих решений или использования институтов в политических спорах.

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В среду комитет диалога «4+4» согласился расширить консультации с различными составляющими судебной системы. Цель заключается в ее объединении и обеспечении ее роли в поддержке президентских и парламентских выборов.

Работа комитета 4+4

Комитет проводит переговоры при содействии ООН с апреля 2026 года, пытаясь преодолеть политический тупик и продвинуть дорожную карту ООН, в частности по вопросам выборов и объединения исполнительной власти. В комитет входят по четыре представителя Правительства национального единства и генерального командования сил на востоке страны.

30 августа участники договорились восстановить состав совета Высшей национальной избирательной комиссии и определить график президентских и парламентских выборов в срок не более 24 месяцев при единой исполнительной власти и объединенных национальных институтах.

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