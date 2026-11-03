Региональные лидеры Национального союза металлистов Южной Африки (NUMSA) отвергли решение национальных должностных лиц об их отстранении. Они заявили, что дисциплинарные меры в отношении региональных должностных лиц могут применять региональные исполнительные комитеты, а не национальные должностные лица профсоюза, сообщает TimesLIVE.

Спор о полномочиях

Генеральный секретарь NUMSA Ирвин Джим и президент Эндрю Чирва в понедельник потребовали от региональных представителей отозвать уведомление о созыве специального заседания Национального исполнительного комитета и отменить это заседание. Они также призвали не принимать и не исполнять решения от имени Национального исполнительного комитета.

Региональные лидеры все же провели специальное заседание. Созданная ими координационная группа заявила, что национальные должностные лица не указали ни одного положения устава, которое давало бы им право отменить заседание, созванное для исполнения решения центрального комитета. По данным этой группы, во встрече приняли участие представители восьми из девяти регионов NUMSA.

Взаимные решения об отстранении

На прошлой неделе национальные должностные лица провели отдельное специальное заседание Национального исполнительного комитета, на котором решили отстранить региональных лидеров и работников. Им вменили создание «хаоса в организации».

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До этого представители регионов Восточный Кейп, Квазулу-Натал, JC Bez, Мпумаланга и Седибенг провели заседание центрального комитета вопреки позиции Джима. На заседании 23–25 октября региональные лидеры, в том числе Андиле Блоко, Нкосинати Макханья и Андиле Нкилингване, решили лишить национальных должностных лиц делегированных полномочий и функций и сформировать координационную группу. Национальное руководство NUMSA заявляет, что это собрание не соответствовало уставу профсоюза, поэтому не признает его решений.

Судебное решение по делегатам

Конфликт связан со спором вокруг делегатов из Мпумаланги. Судья Трудового суда Эдвин Тлотлалемадже запретил NUMSA и ее должностным лицам препятствовать делегатам региона посещать заседания, участвовать в них и голосовать. Судья также установил, что Чирва самостоятельно или вместе с генеральным секретарем превысил полномочия, пытаясь исключить делегацию Мпумаланги.

Региональные лидеры планировали провести во вторник брифинг о результатах специального заседания. Джим назвал координационную группу фиктивной, а брифинг — несанкционированным, заявив, что национальные должностные лица являются легитимным руководством профсоюза. Национальный конгресс NUMSA, на котором должны избрать новое руководство, ожидается позднее в этом месяце.

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