Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам и премьер-министр Лоуренс Вонг выразили соболезнования в связи с нападением на церковь Святого Георгия в деревне Хаммуд в иорданской мухафазе Карак. Во время стрельбы 23 октября погибли по меньшей мере девять человек, еще около 40 получили ранения.

Нападение во время похоронной процессии

Вооруженные нападавшие открыли огонь во время похоронной процессии в греческой православной церкви. После стрельбы они скрылись, а иорданские силы безопасности начали их поиск, сообщает Channel NewsAsia.

В письме королю Иордании Абдалле II от 26 октября президент Шанмугаратнам заявил, что был глубоко потрясен нападением. От имени народа Сингапура он передал соболезнования семьям погибших и осудил преднамеренное нападение на мирных жителей в месте богослужения. Президент также отметил, что Сингапур солидарен с Иорданией в противодействии терроризму в любой форме и независимо от его источника.

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Реакция властей Иордании

Лоуренс Вонг в письме премьер-министру Иордании Джафару Хассану назвал нападение актом терроризма. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления, подчеркнув необходимость противодействия терроризму и религиозному экстремизму.

Король Абдалла II пообещал жесткий ответ на нападение. Премьер-министр Джафар Хассан объявил трехдневный национальный траур: флаги на государственных и общественных учреждениях были приспущены. Нападения на места богослужения редки в Иордании, где христиане составляют приблизительно 2–3% населения.

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