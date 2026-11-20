В китайском Шэньчжэне лидеры США, Китая и Российской Федерации — государства-агрессора — провели первую трехстороннюю встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и Путин подтвердили заинтересованность в снижении ядерных рисков и планы увеличить добычу нефти.

В то же время аналитики, опрошенные CNBC, указали на отсутствие конкретных результатов по ряду ключевых вопросов. Управляющий директор Blueshirt Гэри Дворчак назвал Тайвань главным источником стратегической неопределенности и отметил, что Северная Корея не вошла в трехстороннюю декларацию по ядерным рискам. Президент Eurasia Group Иан Бреммер также заметил, что за заметными политическими жестами не последовало значительных практических решений.

Торговля и технологии

Перед трехсторонней встречей Трамп и Си провели третий двусторонний саммит в этом году. Публичных сообщений о договоренностях по дальнейшему снижению тарифов, поставкам редкоземельного сырья после январского дедлайна или технологической конкуренции не было.

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Трамп сказал Fox News, что во время разговора с Си кратко затрагивалась тема Nvidia. CNBC также сообщило, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск не появился вместе с Трампом на главных мероприятиях, связанных с саммитом. По словам представителя компании в китайских социальных сетях, в четверг Маск прилетел в Шанхай, чтобы посетить завод Tesla.

Тайвань и региональная дипломатия

Тайвань, одна из 21 экономики АТЭС, на саммите представлял основатель и почетный председатель Acer Group Стэн Ши. Самоуправляемый остров, который Пекин считает частью своей территории, не стал заметной темой мероприятия. На 28 ноября на Тайване запланированы выборы мэра Тайбэя и выборы на другие должности.

Перед визитом в Шэньчжэнь Трамп побывал на Филиппинах, где на полях саммита АСЕАН встретился с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате Quad. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала главным результатом дипломатической недели именно саммит Quad. Она также заявила, что позиция Японии по Тайваню остается неизменной и соответствует Совместному коммюнике Японии и Китая 1972 года.

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