В Австралии лидер оппозиции штата Виктория Джесс Уилсон подтвердила намерение отменить соглашение Treaty с Первыми народами и выборный орган Gellung Warl, если Коалиция победит на выборах 28 ноября. Представители коренных народов Виктории назвали эту инициативу использованием соглашения как «политического футбольного мяча» и предостерегли от утраты достигнутых результатов, сообщает ABC News.

В прошлом году правительство Виктории первым среди штатов и территорий Австралии подписало современное соглашение с Первыми народами. Уилсон заявила, что Коалиция предлагает заменить независимый Gellung Warl правительственным департаментом First Nations Victoria, который будет находиться под надзором министра. По ее словам, новая структура будет отвечать за выполнение и отчетность по целям программы Closing the Gap.

Критика плана Коалиции

Бывшая уполномоченная по продвижению Treaty Джилл Галлагер, участвовавшая в создании модели соглашения, заявила, что план Коалиции будет означать возвращение к консультативным комитетам, которые, по ее мнению, десятилетиями не давали надлежащих результатов для коренных народов. Она подчеркнула, что Gellung Warl должен обеспечивать возможность вести диалог с правительством и требовать подотчетности от государственных и контролируемых коренными общинами организаций.

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Галлагер сказала, что отмена соглашения стала бы «шагом назад» для коренных жителей Виктории. Она также отметила, что штату потребовалось 200 лет, чтобы прийти к Treaty.

Полномочия Gellung Warl

Gellung Warl, которым руководит Ассамблея первых народов, может консультировать правительство и парламент Виктории по вопросам политики, влияющей на жизнь Первых народов, а также имеет полномочия привлекать штат к ответственности. В августе орган призвал правительство отозвать законопроект об отмене гарантированного ежедневного часа пребывания заключенных на свежем воздухе. Законопроект был принят при поддержке Коалиции, а министр исправительных служб Рос Спенс должна была предоставить письменный ответ в течение 60 дней.

Законодательную основу соглашения можно отменить, однако председатель Treaty Authority Джидда Кларк ранее заявила, что само соглашение Treaty, получившее культурное одобрение в соответствии с правом аборигенов, не может быть «в одностороннем порядке расторгнуто» одной из сторон. Представитель народа вурунджери Тейн Харви, чья община ведет переговоры о локальном соглашении со штатом, назвал перспективу утраты Treaty крайне разрушительной для людей, которые долго добивались его заключения.

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