«Лидс» 7 ноября 2026 года победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0 в матче Премьер-лиги на стадионе «Элланд Роуд». Единственный мяч на 79-й минуте забил Ноа Окафор, вышедший на замену. Как сообщает Sky Sports News, для «Лидса» это была первая победа за шесть матчей, тогда как «Тоттенхэм» прервал серию из трех побед.

Решающий гол после замены

Окафор отличился через 97 секунд после появления на поле. В результативной атаке также принял участие другой вышедший на замену футболист — Гарри Уилсон. До этого у «Лидса» было несколько возможностей открыть счет: удар головой Доминика Калверта-Льюина после углового заблокировал Доминик Соланке, а Ао Танака пробил выше ворот.

На 75-й минуте вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински спас команду после удара Шона Лонгстаффа. В компенсированное время вратарь «Лидса» Джеймс Траффорд парировал удар головой Яна-Пауля ван Хекке, который стал одним из немногих опасных моментов гостей.

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VAR проверял эпизод с Боглом

На 34-й минуте защитник «Лидса» Джейден Богл в подкате задел ахиллово сухожилие Матиса Теля. Арбитр Джон Брукс не показал карточку, а Тель был заменен на 43-й минуте из-за последствий этого эпизода.

Видеоассистенты арбитра проверяли момент в течение четырех минут, однако не рекомендовали главному судье просмотреть эпизод на мониторе. Бывший арбитр Премьер-лиги Майк Дин назвал этот подкат заслуживающим удаления. После победы «Лидс» поднялся на восьмое место в таблице и опередил «Тоттенхэм», который опустился на 10-ю позицию.

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