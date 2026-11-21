«Лидс» 21 ноября 2026 года победил «Челси» со счётом 4:1 в матче Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж». Это стала первая победа команды на этом стадионе с 1999 года, сообщает Sky Sports News.

Ход матча

«Челси» открыл счёт на 25-й минуте благодаря голу Эммануэля Эмеги, который впервые вышел в стартовом составе. Уже на 28-й минуте Ноа Окафор сравнял счёт.

После перерыва «Лидс» забил ещё трижды. На 53-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Через пять минут Окафор забил второй мяч в матче, а Бренден Ааронсон в первую компенсированную минуту второго тайма установил окончательный счёт.

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Серия неудач «Челси»

Болельщики «Челси» освистали команду после завершения первого тайма и после финального свистка. Поражение стало для клуба третьим в четырёх последних матчах Премьер-лиги, после чего команда опустилась на восьмое место.

По данным Sky Sports News, команда тренера Хаби Алонсо также уже выбыла из Кубка английской лиги и не участвует в еврокубках в этом сезоне.

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