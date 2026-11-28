По данным Sky Sports, «Лидс» на «Элланд Роуд» победил «Ковентри» со счетом 3:0 в матче Премьер-лиги и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице. Матч посетили 36 896 зрителей.

Голы Кэлверта-Льюина и Лонгстаффа

Счет на 40-й минуте открыл Доминик Кэлверт-Льюин, который головой замкнул подачу со штрафного. За 48 часов до матча нападающий продлил контракт с клубом. До перерыва преимущество хозяев удвоил Шон Лонгстафф: его удар изменил направление после рикошета от Тацухиро Сакамото.

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После перерыва Лонгстафф оформил дубль. Второй мяч полузащитника был забит после паса пяткой от Габриэля Гудмундссона. «Ковентри» не забил в ответ, а голкипер гостей Рашворт на 69-й минуте отразил удар Джейдена Богла и не позволил «Лидсу» забить четвертый гол.

Позиции в таблице

Победа позволила команде Даниэля Фарке войти в первую шестерку Премьер-лиги. От «Манчестер Сити», занимающего третье место, «Лидс» отстает на два очка. Sky Sports также отмечает, что после перехода на схему с тремя защитниками 364 дня назад в матче против «Манчестер Сити» команда проиграла лишь семь матчей Премьер-лиги.

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