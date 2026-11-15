В городе Бутембо на востоке Демократической Республики Конго врач Реймонд Касерека Камванга, выздоровевший после Эболы, проводит информационные кампании, чтобы убедить жителей в реальности болезни и возможности выздоровления. сообщает BBC News. Медик работает в больнице Катва и считает, что заразился после контакта с пациентом в ситуации, когда защитные меры не всегда были достаточными.

Лечение несмотря на страх семьи

Первыми симптомами врач назвал горький привкус во рту, головную боль и общее недомогание. Позже его состояние ухудшилось: появились слабость, боль в мышцах, рвота и диарея. Из-за отсутствия в Бутембо оборудования для быстрого тестирования образцы приходится доставлять в город Бени, расположенный в 54 км. Из-за состояния дорог в регионе этот путь может занимать от 48 до 72 часов.

На четвёртый день пребывания дома Камванга решил пойти в центр лечения Эболы. Его мать Масика Ндунго и другие родственники боялись, что специализированное медучреждение — это место, откуда пациенты не возвращаются. Врач сам попросил коллег надеть защитное снаряжение и изолировать его, а в центр он не заходил через главный вход.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Камванга провёл в больнице 13 дней. По его словам, лечение было симптоматическим и прежде всего было направлено на борьбу с рвотой и диареей, из-за которых он терял много жидкости. После выздоровления даже медицинский сертификат не сразу развеял страхи родных: в течение 21 дня врач жил отдельно от других жителей семейного дома.

Кампания против слухов

После выписки Камванга начал рассказывать жителям Бутембо о собственном опыте, показывает фотографии, сделанные во время болезни, и работает над книгой «Цена спасения жизней». Он является одним из 3031 человека, выживших после Эболы во время нынешней вспышки в ДР Конго. Согласно данным, приведённым в материале, инфекция унесла 5400 жизней, а число заражённых достигло 11 тысяч.

Врач отметил, что информационные кампании сталкиваются с недоверием: часть жителей подозревает гуманитарные организации и медиков в заработке на донорском финансировании. Камванга также сообщил об угрозах на его телефон и нападениях на работников, занимающихся разъяснительной работой. Он согласился с недавним сообщением «Врачей без границ» о том, что средства на борьбу с Эболой исчезают, и заявил о нехватке средств защиты. BBC обратилось к властям ДР Конго за комментарием.

Читай нас в