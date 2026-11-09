В Польше врач национальной футбольной сборной Яцек Ярошевский заявил, что команда планирует применить ряд мер, чтобы Роберт Левандовский как можно скорее восстановил привычный режим сна и вернулся к полной готовности после перелета из США. Об этом сообщила Interia Sport со ссылкой на разговор Ярошевского с TVP Sport.

Проблема со сменой часовых поясов

Левандовский прибыл на ноябрьский сбор польской команды вместе с другими футболистами, вызванными главным тренером Яном Урбаном. По данным издания, нападающий живет в США, поэтому при возвращении в Польшу сталкивается с нарушением суточного ритма из-за смены часовых поясов.

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О похожих трудностях футболист уже говорил во время предыдущего приезда в сборную. Тогда он отмечал, что в первом матче после поездки из США ощущал тяжесть в ногах и что с возрастом готовиться к таким перелетам стало сложнее.

Матчи в ноябре

Сборная Польши завершает годовые выступления в Лиге наций УЕФА в дивизионе B. 14 ноября команда должна сыграть с Румынией, а 17 ноября — со Швецией. Ярошевский выразил надежду, что Левандовский быстро вернется к полной готовности и восстановит нормальный режим сна.

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