Организация «Врачи без границ» заявила, что двое ее сотрудников, работавших охранниками, погибли поздно вечером в пятницу в результате израильского удара по одной из ее клиник в секторе Газа. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление гуманитарной организации

В публикации в социальной сети X организация заявила, что «опустошена и возмущена» гибелью сотрудников, и назвала инцидент «прямой атакой на MSF». По ее данным, в Газе погибли 17 сотрудников организации.

«Врачи без границ» подчеркнули, что их медицинские центры были четко обозначены логотипом организации, а их координаты были переданы израильским военным. В организации заявили, что израильская сторона знала о расположении этих объектов, и призвали привлечь власти Израиля к ответственности.

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Данные о других ударах

Медицинские источники сообщили Anadolu Agency, что в результате израильских атак в Газе погибли семь палестинцев, еще несколько человек, в том числе женщины и дети, получили ранения. По их данным, два человека погибли при ударе по скоплению гражданских лиц возле офиса «Врачей без границ» рядом с больницей «Аш-Шифа» на западе города Газа.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года и до четверга израильские нарушения договоренности привели к гибели 1705 палестинцев и ранению 6163 человек. В материале отмечается, что реализация остальных положений соглашения между Израилем и ХАМАС зашла в тупик.

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