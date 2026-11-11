Врачи-консультанты в Англии приостановили двухдневную забастовку, запланированную на 25 и 26 ноября. Профсоюз British Medical Association (BMA) заявил, что решение было принято для проведения официальных переговоров с правительством Великобритании.

Как сообщает The Guardian, BMA объявила о забастовке после 18 месяцев переговоров с правительством, которые не позволили достичь договоренности по ключевым вопросам. В июле врачи-консультанты проголосовали за проведение забастовочных действий.

Требования врачей

Среди спорных вопросов — падение реальной стоимости зарплат врачей на 25% с 2009–2010 годов, а также требование сократить рабочее время на 10%. В этом году консультантам повысили оплату труда на 3,5%, однако BMA подчеркивает, что за последние 17 лет их реальная зарплата уменьшилась на четверть.

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Профсоюз также связывал запланированную забастовку с необходимостью обеспечить врачам достаточно времени, признания и поддержки для оказания помощи пациентам и предотвращения профессионального выгорания.

Переговоры с правительством

В случае проведения забастовки врачи-консультанты предоставляли бы только неотложную помощь, что могло привести к задержкам для большинства рутинных и плановых медицинских услуг.

Сопредседатели комитета консультантов BMA Хелен Нири и Шану Датта заявили, что приветствуют возможность начать официальные переговоры и надеются на перелом в споре. Министр здравоохранения Иветт Купер назвала решение приостановить запланированную забастовку хорошей новостью для пациентов и Национальной службы здравоохранения и сообщила о конструктивном разговоре с представителями BMA.

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