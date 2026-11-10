Больница Карачи получила оборудование для эндоскопической ультрасонографии — Dawn

В пакистанском Карачи медицинский центр Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) получил оборудование для эндоскопической ультрасонографии (EUS). Учреждение стало второй государственной больницей провинции Синд, где доступна такая технология. Как сообщает Dawn, оборудование передала фармацевтическая компания Getz Pharma по запросу отделения гастроэнтерологии JPMC.

Бесплатные обследования

По словам представителей больницы, процедуры с применением EUS, которые в частных медучреждениях могут стоить от 300 тысяч до 400 тысяч пакистанских рупий, в JPMC будут бесплатными. Они станут доступны пациентам, которые не могут оплатить специализированную диагностику, в частности пациентам из Карачи, внутренних районов Синда и Белуджистана.

Эндоскопическая ультрасонография сочетает обычную эндоскопию с высокочастотным ультразвуком. Метод позволяет получать детальные изображения пищеварительного тракта и прилегающих органов, в том числе поджелудочной железы, печени, желчных протоков и лимфатических узлов.

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Диагностика и малоинвазивное лечение

Технология помогает выявлять рак желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, оценивать распространение опухолей, исследовать необъяснимые патологические изменения и брать образцы тканей с помощью тонкоигольной аспирации или биопсии под контролем EUS.

Руководительница отделения гастроэнтерологии JPMC Назиш Бутт отметила, что метод особенно полезен для обследования поражений поджелудочной железы, опухолей пищеварительного тракта и подозрительных лимфатических узлов. По ее словам, биопсии под контролем EUS могут помочь определить характер и стадию злокачественного новообразования без лишних задержек в назначении лечения.

Оборудование также позволяет проводить отдельные терапевтические вмешательства, в частности дренирование скоплений жидкости, связанных с поджелудочной железой, и некоторые процедуры дренирования желчных протоков. Это потенциально может сократить необходимость в крупных хирургических операциях.

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