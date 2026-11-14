В регионе Амхара в Эфиопии гражданская больница принимает все больше раненых на фоне возобновления боевых действий. Хирурги пытаются справиться с наплывом пациентов, нуждающихся в медицинской помощи.

Рост числа жертв

Гуманитарные организации сообщают об увеличении числа жертв среди гражданского населения. По данным СМИ, возобновление конфликта в Эфиопии все сильнее сказывается на людях, оказавшихся в зоне боевых действий.

Корреспондент France 24 Том Канетти получил редкий доступ в гражданскую больницу в Амхаре. В медучреждении хирурги работают с потоком раненых пациентов.

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Доступ к помощи

Для многих людей, затронутых боевыми действиями, сложность заключается не только в полученных ранениях, но и в возможности добраться до медицинской помощи. France 24 отмечает, что путь в больницу для пострадавших может быть затруднен.

Видеорепортаж France 24 содержит кадры хирургических операций, которые могут быть тяжелыми для восприятия частью аудитории.

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