В Израиле представители партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и «Яшар» Гади Айзенкота должны провести коалиционные переговоры в воскресенье днем. Айзенкот продолжает формировать правительство после того, как неделю назад получил президентский мандат.

Участники переговоров

Как сообщает Jerusalem Post, «Ликуд» объявил, что его будут представлять депутат Кнессета Офир Кац и адвокат Михаэль Рабелло. От «Яшар» в переговорах примут участие депутат Кнессета Хили Троппер и Йоав Горовиц.

Нетаньяху является премьер-министром Израиля, а Айзенкот возглавляет партию «Яшар». Стороны объявили состав делегаций перед запланированной встречей.

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Призыв к правительству единства

«Яшар» также пригласила к обсуждению депутата Кнессета от «Ликуда» Элишу Медана. В субботу он разбил лагерь возле Кнессета, призывая к созданию правительства единства. Ожидается, что Медан примет участие в обсуждении.

Переговоры запланировали на начало второй недели с тех пор, как Айзенкот получил мандат на формирование правительства.

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