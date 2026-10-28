Партия «Ликуд» заявила, что подала в Центральную избирательную комиссию Израиля 775 жалоб на документально зафиксированные, по ее утверждению, случаи ненадлежащего поведения и попытки фальсификаций на избирательных участках в населенных пунктах с арабским большинством. Представитель партии по вопросам добросовестности выборов Саги Кайслер обвинил комиссию в том, что она якобы пренебрегает сообщениями о нарушениях ради высокой явки избирателей, сообщает The Jerusalem Post.

Сообщения о возможных нарушениях

Ранее в тот же день «Ликуд» сообщал о 620 сообщениях о необычных инцидентах и предполагаемых нарушениях на участках в арабском секторе. По данным партии, информацию собрали через сеть из более чем 1 500 ее представителей по всей стране.

Примерно треть сообщений касалась записи персональных данных избирателей и передачи информации за пределы избирательных участков. Еще 66 сообщений, по утверждению «Ликуда», были связаны с возможными нарушениями в отношении избирательных бюллетеней и конвертов. В 26 случаях речь шла о трудностях с проверкой личности избирателя и осуществлением полномочий членов участковых комиссий, еще 17 сообщений касались насилия и угроз.

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Заявления об исчезновении конвертов

В штабе партии заявили, что на избирательном участке в Фассуте исчезли 10 запечатанных конвертов. Также в Джадейди-Макре, по версии штаба, обнаружили разницу в 11 конвертов между их количеством и зафиксированным количеством избирателей.

Штаб «Ликуда» также раскритиковал распоряжение генерального директора Центральной избирательной комиссии, направленное на предотвращение скопления людей. В партии считают, что такое указание может ослабить соблюдение требований к идентификации избирателей и процедуре голосования. Кайслер призвал немедленно расследовать подозрения, привлечь независимых наблюдателей и обеспечить прозрачность голосования.

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