В Израиле партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» без доказательств заявила, что выборы якобы были украдены, после публикации результатов, согласно которым его блок получил 53 из 120 мест в Кнессете. Основная оппозиция получила 48 мандатов, а партии, возглавляемые арабами, — 19, сообщает PBS NewsHour.

Подсчет голосов завершен, однако результаты еще должны быть сертифицированы и представлены президенту Израиля в следующую среду.

Проверка подозрений во вмешательстве

Глава избирательной комиссии Израиля, судья Верховного суда Ноам Сольберг, сообщил о «серьезных подозрениях» относительно возможного иностранного вмешательства и обратился к службе безопасности «Шин-Бет» с просьбой провести проверку. В письме он отметил, что не может подтвердить эти утверждения.

После этого «Ликуд» заявил, что выборы якобы были украдены, связав это с неподтвержденными утверждениями о внешнем вмешательстве. Израильские СМИ писали, что представители партии обвиняли Катар. Доха отвергла эти обвинения, назвав их «абсурдными и опасными».

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Избирательная комиссия сообщила, что проверка основывается на засекреченной разведывательной информации. Ее исполняющий обязанности генерального директора Дин Ливне подчеркнул, что расследование не влияет на результаты, которые будут представлены президенту, и не касается какой-либо конкретной группы населения. Комиссия также заявила, что утверждения о системных нарушениях честности выборов являются безосновательными.

Переговоры о коалиции

Главный соперник Нетаньяху, бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот, обвинил «Ликуд» в попытке делегитимизировать результаты из-за поражения. Представители арабских партий также заявили о кампании подстрекательства против арабских граждан Израиля.

Для контроля над Кнессетом необходимо большинство в 61 мандат. Оппозиционные силы потенциально могут сформировать его при поддержке арабских партий. Айзенкот заявлял, что при определенных условиях открыт к сотрудничеству с ними. Пока продолжаются переговоры о формировании коалиции, Нетаньяху остается главой правительства.

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