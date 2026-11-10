В Западной Австралии ликвидаторы молочной компании Mundella Foods проверяют потенциально необоснованные операции и возможное ведение деятельности в состоянии неплатежеспособности на общую сумму более $2 млн. Кредиторам Mundella Foods и связанных компаний до сих пор должны $12,5 млн, сообщает ABC News Australia.

Операции и долги

В отчете ликвидаторов Mackay Goodwin, поданном корпоративному регулятору, указано, что они выявили $778 тыс. потенциально необоснованных операций, связанных с директором, в том числе частые снятия наличных. Ликвидаторы подчеркнули, что необходимо дальнейшее расследование, чтобы установить, использовались ли эти средства в операционной деятельности компании и были ли операции необоснованными.

Ликвидаторы также установили, что Mundella могла вести деятельность в состоянии неплатежеспособности как минимум с 1 июля 2024 года, а сумма соответствующих операций составила $1,3 млн. В отчете не приведены окончательные выводы; для продолжения проверки необходимо дополнительное финансирование.

Работникам, являющимся приоритетными кредиторами, должны почти $940 тыс. по зарплатам, пенсионным взносам и другим выплатам. Обеспеченным кредиторам должны еще $3 млн, а необеспеченным — $8,5 млн. Ликвидаторы сообщили кредиторам, что Хейден Расселл, вероятно, не имеет финансовой возможности удовлетворить возможные требования к нему, а на этой стадии ликвидации выплаты какой-либо категории кредиторов маловероятны.

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Продажа активов

Ликвидаторы также проверяют, могла ли быть экономически необоснованной многомиллионная продажа брендов, недвижимости и активов Mundella и Margaret River Dairy Company компании Artisanal Market. Сделку согласовали 17 июля — за несколько недель до того, как кредиторы проголосовали за ликвидацию компаний. Продавцом была частная кредитная компания Bowral Capital, выступавшая ипотекодержателем.

После окончательной продажи активов в октябре Bowral Capital получила $5,85 млн, а другой обеспеченный кредитор Bizcap — почти $1 млн. По словам ликвидаторов, этих средств не хватило даже для полного погашения долгов перед двумя кредиторами, поэтому другие кредиторы не получат возмещения от этой продажи.

Бывший директор Хейден Расселл отверг факт осуществления необоснованных операций. Он заявил, что действовал добросовестно, использовал снятые средства для работы предприятия и выплаты зарплат, а также вложил в бизнес несколько сотен тысяч долларов собственных сбережений. Bowral Capital заявила, что не была стороной соглашения о финансовом оздоровлении компаний и не имела обязательства предоставлять им дополнительное финансирование.

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