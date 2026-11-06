Полное соблюдение нового годового лимита для мелкодисперсной пыли PM2.5 на уровне 25 мкг/м³ могло бы предотвратить примерно 233 668 преждевременных смертей в Китае по показателям 2024 года. Такой прогноз опубликовало News-Medical со ссылкой на исследование ученых Пекинского университета медицинских наук и Китайской академии экологического планирования.

Новый норматив и расчеты

В 2026 году Китай пересмотрел национальные стандарты качества атмосферного воздуха, установив годовой норматив PM2.5 на уровне 25 мкг/м³. На период 2026–2030 годов предусмотрен промежуточный лимит в 30 мкг/м³. Исследователи проанализировали данные о концентрации PM2.5, численности населения и зависимости между загрязнением и смертностью в материковой части Китая в 2013–2024 годах.

По их оценкам, при полном соблюдении лимита 25 мкг/м³ в 2024 году количество смертей, связанных с PM2.5, могло бы сократиться на 16,1%. Диапазон неопределенности оценки составляет от 198 354 до 270 734 смертей. Для сравнения, соблюдение предыдущего норматива в 35 мкг/м³ могло бы предотвратить 53 985 смертей.

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Наибольший эффект для болезней легких и сердца

Наиболее заметное снижение смертности при сценарии с лимитом 25 мкг/м³ авторы прогнозируют от хронической обструктивной болезни легких — на 22,8%. Показатель может уменьшиться на 18,4% для инсульта и рака легких, на 18% для инфекций нижних дыхательных путей и на 16% для ишемической болезни сердца.

В то же время ожидаемое сокращение смертности, связанной с деменцией и сахарным диабетом второго типа, оценивается лишь в 1,4% и 1,1% соответственно. Авторы отдельно предупредили, что оценку относительно деменции следует трактовать осторожно из-за более слабой доказательной базы.

Изменение уровня загрязнения

Китай ввел годовой лимит PM2.5 в 35 мкг/м³ в 2012 году. По данным исследования, средневзвешенный по численности населения уровень воздействия PM2.5 в стране снизился с 62,8 мкг/м³ в 2013 году до 29,7 мкг/м³ в 2024 году. Доля смертности, которую авторы связывают с PM2.5, за этот период уменьшилась с 32,5% в 2015 году до 22,6% в 2024 году.

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