Тайваньские теннисистки Линь Цзы-юй и Тянь Сяо-вэнь завоевали золотую медаль чемпионата мира по паратеннису в женском парном разряде WD20, проходившего в Паттайе, Таиланд. В финале они победили представительниц Китая Хоу Чуньсяо и Сюн Гуйянь.

Победа после проигранной партии

Тайваньский дуэт уступил в первой партии со счётом 10:12, но затем выиграл три следующие — 11:9, 11:2 и 13:11. Как сообщает Taipei Times, Линь и Тянь уже встречались с Хоу и Сюн в матче за золото Азиатских Параигр Айти—Нагоя в прошлом месяце. Тогда тайваньские спортсменки также стали чемпионками.

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Очки для квалификации на Паралимпиаду

Чемпионат мира по паратеннису проводится раз в четыре года. Турнир является главным отдельным мировым событием в этом виде спорта и даёт важные рейтинговые очки для квалификации на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Линь заявила, что после Азиатских Параигр она и Тянь быстро возобновили тренировки, поскольку мировое первенство было важно для рейтинга и отбора на Паралимпиаду. Президент Тайваня Уильям Лай поздравил спортсменок с победой. Министерство спорта Тайваня сообщило, что продолжит поддерживать параатлетов в рамках подготовки к Играм 2028 года и развивать систему поддержки адаптивного спорта.

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