Руководительница независимого египетского медиа Mada Masr Лина Атталах должна предстать перед уголовным судом в Египте в среду. Дело будет рассмотрено повторно после того, как в 2024 году журналистку заочно приговорили к одному году лишения свободы, сообщает France 24.

Заочный приговор и штраф

Атталах заочно признали виновной в работе новостного сайта без лицензии и публикации ложных новостей. О приговоре она узнала лишь в прошлом месяце, когда ее освободили из-под стражи после ускоренного рассмотрения другого дела с аналогичными обвинениями.

По тому делу журналистку оштрафовали на 3 миллиона египетских фунтов — примерно 56 тысяч долларов. Суд также постановил закрыть Mada Masr, которое France 24 называет ведущим независимым медиа Египта. Атталах заявила, что издание в течение восьми лет неоднократно подавало заявки на лицензию, однако годами они оставались без ответа.

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Реакция ООН и правозащитников

Во вторник ООН раскритиковала то, что назвала усилением атак на свободу прессы в Египте, включая преследование, судебное преследование и притеснение независимых журналистов. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Хитан заявил, что дело Атталах вызывает новые опасения относительно соблюдения надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства.

Amnesty International и другие правозащитные группы назвали нынешнюю кампанию против медиа беспрецедентной после того, как власти в сентябре арестовали весь коллектив фактчекинговой платформы Matsadaash. Шесть журналистов остаются под стражей до суда, срок которой несколько раз продлевали. По сообщению Верховного комиссара ООН по правам человека, их, вероятно, пытали и принуждали записывать сфабрикованные признания. Действия египетских властей также критиковали законодатели США, Европейский союз и 135 правозащитных и медийных организаций.

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