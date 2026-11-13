Racing Bulls, вторая команда Red Bull в Формуле-1, сохранит Арвида Линдблада и Лиама Лоусона в составе пилотов на сезон 2027 года. Об этом сообщает BBC Sport.

Решение по составу

В Red Bull рассматривали возможность заменить 24-летнего новозеландца Лоусона болгарским гонщиком Формулы-2 Николой Цоловым. Компания решила еще один сезон оценивать нынешнюю пару пилотов. По данным BBC Sport, Цолов в следующем году должен выполнять роль резервного гонщика для обеих команд Red Bull, хотя в официальном сообщении Racing Bulls о составе он не упоминался.

Руководитель Racing Bulls Алан Перман назвал этот состав лучшим для команды и отметил сочетание опыта и амбиций. По его словам, оба гонщика продемонстрировали способности и потенциал на протяжении сезона, а также прогрессировали как по отдельности, так и в паре.

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Результаты пилотов

Лоусон ранее выступал вместе с Максом Ферстаппеном за основную команду Red Bull в сезоне 2025 года, но после двух гонок его перевели обратно в Racing Bulls. В этом сезоне он вновь выступал за Red Bull на Гран-при Нидерландов, Италии и Испании, когда основной пилот Исак Хаджар восстанавливался после перелома запястья.

19-летний британец Линдблад дебютировал в Формуле-1 в этом сезоне. Лоусон опередил напарника в квалификациях со счетом 13:9 и набрал более чем вдвое больше очков. Racing Bulls занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея 114 очков и опережая Alpine на 45 очков.

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