В Южной Корее женская экстренная горячая линия 1366 получила в 2024 году 293 407 звонков, из которых 148 884, или 50,7%, касались домашнего насилия. Об этом со ссылкой на Корейский институт прав женщин сообщает Korea Herald.

Количество звонков

Ежегодное количество звонков на линию с 2022 года держится примерно на уровне 290 тыс. В 2022 году служба получила 289 848 звонков, а в 2023 году — 294 328. Линию основали в 1998 году для сообщений о сексуальном и домашнем насилии, в том числе о преследовании и насилии в отношениях.

После домашнего насилия наиболее распространенной категорией обращений, непосредственно связанных с насилием, было преследование — 14 553 звонка, или 5%. Еще 14 117 звонков, или 4,8%, касались сексуального насилия, а 11 338, или 3,9%, — насилия в отношениях.

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Характер обращений

В 71,8% случаев домашнего насилия одновременно сообщали о физическом и эмоциональном насилии. В двух третях таких случаев обидчиками были муж или жена, в 18,6% — родители, в 6,7% — дети.

Среди звонков по поводу сексуального насилия 45,6% касались изнасилования, 36,5% — других форм сексуального насилия, а 11,1% — сексуальных домогательств. В 83,1% таких случаев пострадавшие знали обидчика; 18,9% касались людей, которых они знали по работе.

Пострадавшие самостоятельно совершили 84% всех звонков, еще 12,8% поступили от полиции и других связанных организаций. Среди абонентов в 2024 году было 14 290 иностранных граждан, в том числе 5 244 гражданина Вьетнама. Мужчины составляли около 6% абонентов, и примерно треть из них звонила как пострадавшие от преступлений.

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