Французский футбольный клуб «Лион» назначил 43-летнего испанца Карлоса Висенса новым главным тренером. Его контракт будет действовать до июня 2028 года. Висенс сменил Паулу Фонсеку, который на прошлой неделе покинул команду и возглавил «Спортинг».

Контракт до 2028 года

Как сообщает Channel NewsAsia, в клубе заявили, что подход Висенса к игре, его требовательность и акцент на развитии футболистов соответствуют стратегии «Лиона». В настоящее время команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции и 13-е — в Лиге Европы.

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Опыт работы в Португалии и Англии

В прошлом месяце Висенс покинул португальскую «Брагу», где проработал 15 месяцев. Под его руководством клуб дошел до полуфинала Лиги Европы сезона 2025/26. В 2021–2025 годах он входил в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити».

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