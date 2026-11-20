«Лионнес» обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 в матче женской Лиги чемпионов на стадионе «Мидоу Парк». Французская команда возглавила таблицу лигового этапа и за тур до его завершения не пропустила ни одного мяча в этом турнире. Поражение лишило лондонский клуб реальных шансов напрямую выйти в четвертьфинал.

Голы Бранд и Дюмонре

Счёт на 24-й минуте открыла Юле Бранд, завершив передачу Вики Бешо с правого фланга. После перерыва преимущество гостей удвоила Мельши Дюмонре: Табита Чавинга подала слева, Мари-Антуанетт Катото сбросила мяч партнёрше, а Дюмонре мощным ударом отправила его под перекладину.

Как сообщает The Guardian, в первом тайме «Лионнес» контролировал игру: гости владели мячом почти 69% времени и нанесли 12 ударов против одного у «Арсенала». По итоговой статистике матча «Лионнес» нанёс 23 удара, восемь из которых пришлись в створ ворот. «Арсенал» пробил семь раз и лишь однажды попал в створ.

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Последний матч против «Интера»

После поражения «Арсенал» занимает восьмое место в таблице. В декабре команда Рене Слегерс проведёт заключительный матч лигового этапа против «Интера». Итальянскому клубу для сохранения шансов на плей-офф нужна победа над лондонками, тогда как «Арсенал» ещё может получить посеянное место в плей-офф.

Перед матчем Лиги чемпионов «Лионнес» победил «Сен-Мало» 1:0 в чемпионате Франции, сделав 11 изменений в составе. «Арсенал» накануне сыграл вничью 1:1 с «Лондон Сити Лайонесс».

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