В США переписка показала, что адвокатка Клета Митчелл, участвовавшая в попытках Дональда Трампа оспорить итоги президентских выборов 2020 года, просила Министерство юстиции срочно продвинуть помилования людей, подписавших ложные сертификаты о победе Трампа в своих штатах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, полученные организацией American Oversight по запросу в соответствии с законом о свободе информации.

Осенью 2025 года Митчелл обратилась к Эду Мартину, который занимал должность адвоката по вопросам помилований в Минюсте США. В то время Мартин работал над меморандумом о возможных президентских помилованиях участников схемы, известных как фальшивые выборщики. Против части этих людей продолжались уголовные дела в Джорджии, Мичигане, Аризоне, Неваде и Висконсине.

Просьба ускорить помилования

В своем письме Митчелл подчеркнула, что действовать следует до начала судебных процессов. Она заявила, что дальнейшие слушания могут вызвать для сторонников Трампа значительные финансовые и эмоциональные издержки, и попросила Мартина сообщить, чем она может помочь для ускорения процедуры. Ответ чиновника был кратким: он поблагодарил за информацию и назвал ее полезной.

По данным издания, человек, знакомый с работой над помилованиями, сообщил, что Мартин занимался этим вопросом в течение нескольких месяцев. Митчелл не ответила на запрос журналистов о комментарии.

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Федеральное решение и дела штатов

10 ноября 2025 года Трамп предоставил общее помилование фальшивым выборщикам. В то же время президент США имеет широкие полномочия помиловать за федеральные преступления, но не за правонарушения, рассматриваемые на уровне штатов. Поэтому это решение не имело юридического влияния на уголовные производства в штатах.

Митчелл, однако, продвигала правовую позицию, согласно которой федеральное помилование могло бы повлиять и на производства штатов, поскольку деятельность выборщиков регулируется Конституцией США и федеральным законом о подсчете голосов. В Висконсине уголовное дело против трех организаторов схемы остается на рассмотрении, тогда как производства в Аризоне, Мичигане и Неваде остановились по причинам, не связанным с помилованиями.

После предоставления помилований Мартин в переписке назвал это «долгосрочным проектом» и отметил, что рад довести его до завершения.

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