Иран вел переговоры о приобретении портовых объектов и нефтяных терминалов в Китае, чтобы создать хаб для поставок нефти, находящейся под санкциями. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на Iran International и конфиденциальную переписку иранских чиновников.

Терминалы и хранилища

Согласно документам, исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард писал, что иранское Министерство иностранных дел вело переговоры о покупке портовой инфраструктуры и терминалов в Китае. Также Тегеран, согласно этим данным, пытался получить долгосрочную аренду крупных нефтехранилищ в нескольких китайских локациях.

Источники в иранском Министерстве нефти сообщили Iran International, что Иран якобы получил контроль над портовыми объектами в трех местах Китая, а также доли в причалах провинции Шаньдун. В этом регионе работают независимые китайские нефтепереработчики, известные как teapots.

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Поставки под санкциями

В переписке, которую Iran International связывает с бывшим советником верховного лидера Ирана Али Шамхани, говорится об указаниях посредникам и дальше использовать суда теневого флота для поддержания торговли с Китаем. По данным издания, танкеры, которые контролировал сын Шамхани Хосейн Шамхани, перевозили иранскую нефть к терминалам и хранилищам, контролируемым Ираном в Китае.

OilPrice также отмечает, что сервисы отслеживания судов оценивали сокращение экспорта иранской нефти с августа, а запасы в плавучих хранилищах уменьшались. Руководитель аналитики сырой нефти Kpler Хомаюн Фалакшахи в прошлом месяце заявил The Wall Street Journal, что нефти для разгрузки в Китае уже не осталось.

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